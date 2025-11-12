কার্যক্রম

সুনামগঞ্জ বন্ধুসভা

বন্ধুসভায় তরুণেরা শিখছেন দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব

লেখা:
সৌরভ সরকার
সুনামগঞ্জে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

প্রথম আলো বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি এক মানবিক পরিবার, যেখানে তরুণেরা শিখছেন দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবার চেতনা। আশা করি, বন্ধুসভার এই ইতিবাচক যাত্রা আগামী দিনগুলোয় আরও বিস্তৃত হবে এবং সমাজে আলো ছড়াবে।

সুনামগঞ্জে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। ১১ নভেম্বর সন্ধ্যায় শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ‘জগৎজ্যোতি পাবলিক লাইব্রেরি’তে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

সুনামগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে এই আয়োজনে বন্ধুসভার বর্তমান ও সাবেক বন্ধুরা একত্র হন। প্রিয় মুখগুলোর সাক্ষাৎ, হাসি-আনন্দ আর স্মৃতিচারণায় মুখর হয়ে ওঠে পাঠাগার প্রাঙ্গণ।

সুনামগঞ্জে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান।

শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তাজকিরা হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সুনামগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক খলিল রহমান, শিক্ষক সুবল বিশ্বাস, সুনামগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, উপদেষ্টা রাজু আহমেদ, সাবেক সভাপতি প্রদীপ কুমার পাল, রণজিত কুমার দে, শাহজাহান আলম সিদ্দিকী, সৌরভ সরকার, সাবেক সহসভাপতি সাংবাদিক এ আর জুয়েল, শিক্ষক কনক চক্রবর্তী,  আশরাফুজ্জামান বাবলু, সমাজকর্মী ওবায়দুল হক, নাসিম চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য রাজীব দেব, শাহরিয়ার হক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার বন্ধু শবনম দ্দোজা, দীপ্ত তালুকদার, রুবেল পাল, সুমন নূরসহ অন্যরা।

বন্ধুদের আলোচনার ফাঁকে কবিতা পড়ে শোনান কবি ওবায়দুল মুন্সী। বক্তব্যে বন্ধুসভার অতীতের কর্মকাণ্ড, সামাজিক উদ্যোগ ও তরুণ প্রজন্মের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন সবাই। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে বন্ধুসভার সাফল্যের গল্পও তুলে ধরেন।

পরিশেষে কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। ভবিষ্যতে আরও নতুন উদ্যোগ নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেন বন্ধুরা।

সহসভাপতি, সুনামগঞ্জ বন্ধুসভা

