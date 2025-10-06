কার্যক্রম

ঝিনাইদহ বন্ধুসভা

শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, এক জীবনদর্শন

লেখা:
জিসান আহম্মদ
বিশ্ব শিক্ষক দিবসে ঝিনাইদহ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন করেছে ঝিনাইদহ বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ৫ অক্টোবর শহর থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে একটি মাটির দ্বিতল স্কুল ভবনে পাঠচক্রের আসর এবং শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। পাঠচক্রে আলোচনা করা হয় কবি কাজী কাদের নেওয়াজের ‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদা’ কবিতা।

জাতীয় সংগীত পরিবেশনার পর হয় পরিচিতি পর্ব। এরপর কবিতাটি নিয়ে পাঠচক্রে অতিথি এবং বন্ধুসভার সদস্যরা বলেন, শিক্ষকতা শুধু পেশা নয়, এক জীবনদর্শন। তাঁদের আলোচনায় গুরু-শিষ্যের চিরন্তন বন্ধন, শিক্ষকের প্রতি বিনম্র আনুগত্য এবং সমাজে তাঁদের নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা—এমন স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আলোকিত হয়ে ওঠে।

পাঠচক্র শেষে শিক্ষকদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

বক্তারা বলেন, ‘আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগেও শিক্ষকের নৈতিক মূল্যবোধ এতটুকুও অম্লান হয়নি, বরং মানবতার বীজ রোপণের জন্য শিক্ষকের আদর্শিক শিক্ষাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।’

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেকচার বিভাগের শিক্ষক খন্দকার হাসিবুল কবির, মান্দিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহনেওয়াজ মিঠু, শিক্ষক আলমগীর কবির ও ইমদাদ শুভ্র। পাঠচক্র শেষে তাঁদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ বন্ধুসভার সভাপতি বিপাশা আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানসহ অন্য বন্ধুরা।

সহসভাপতি, ঝিনাইদহ বন্ধুসভা

