শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
বন্ধুদের নিজেদের আত্মিক বন্ধন ধরে রাখতে হবে
কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর পরিচিতি ও অভিষেক উপলক্ষে বিশেষ সভা ও ডিনারের আয়োজন করে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাতের সঞ্চালনায় ও বিদায়ী সভাপতি শাফিনুর ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা দীপেন দেবনাথ ও প্রথম আলোর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি নোমান মিয়া।
শুরুতেই বন্ধুরা ২০২৫-এর কার্যক্রম নিয়ে অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বন্ধু মৃদুল রাজবংশী, সাবিনা আক্তার, দুর্জয় বাড়ৈ, তৌহিদুল ইসলাম ও জাকিয়া আক্তার বন্ধু সমাবেশ ২০২৫ নিয়ে তাঁদের অনুভূতি জানান।
উপদেষ্টা দীপেন দেবনাথ বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, ‘বন্ধুসভার বন্ধুদের নিজেদের আত্মিক বন্ধন ধরে রাখতে হবে। ভবিষ্যতে বন্ধুরা যেন অর্জিত মানবিকতা ধরে রাখতে পারেন এই কামনা করি।’
প্রথম আলোর প্রতিনিধি নোমান মিয়া বলেন, বন্ধুসভার বন্ধুরা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কাজের বাস্তবায়ন করে থাকেন। এরই প্রতিফলন ঘটছে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও পুরস্কার জেতার মাধ্যমে। এ সময় তিনি নতুন কমিটির সবাইকে অভিনন্দন জানান।
বিদায়ী সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বিগত বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘বিগত বছর আমরা দারুণ কিছু কাজ করেছি। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নানা বিষয়ে কর্মশালা, একটি ভালো কাজ, শীতবস্ত্র বিতরণ, বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম, পাঠচক্র, বৃক্ষরোপণসহ অসংখ্য কার্যক্রম। ফলে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা প্রথমবারের মতো তিনটি ক্যাটাগরিতে সেরা দশ বন্ধুসভার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘শত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সব বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। আমাদের এই যাত্রা সহজ ছিল না। কঠোর পরিশ্রম আর দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। সর্বোপরি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। এটাই আমাদের বড় স্বার্থকতা।’
শেষে ২০২৬ সালের জন্য পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন উপদেষ্টা দীপেন দেবনাথ। সভাপতি হয়েছেন সাবিনা আক্তার ও সাধারণ সম্পাদক ইয়ারমিন আক্তার।
প্রচার সম্পাদক, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা