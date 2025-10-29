‘আমিই পারব, এ প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে’

রায়গঞ্জ বন্ধুসভা
‘আমিই পারব, এ প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে’
‘জীবনের লক্ষ্য স্থির করে কঠোর অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে পড়ালেখা করতে হবে। আমাকে দিয়ে কিছু হবে না—এমন মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। আমিই পারব, এ প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হবে।’
২৫ অক্টোবর রায়গঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে বিশেষ সেমিনারে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান খ ম রেজাউল করিম। রায়গঞ্জ উপজেলার ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে তিনি ঘণ্টাব্যাপী অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটির সভাপতি ডা. মাহমুদুল হক, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক পারুল খাতুন, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মনির হোসেন ও মমতাজ মহল, ক্রীড়া শিক্ষক মফিজ উদ্দিন শেখ, সরকারি বেগম নূরুণনাহার তর্কবাগীশ কলেজের দর্শন বিভাগের প্রভাষক হামিদুল হক মিঞা ও পাঙ্গাসী লায়লা, মিজান স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক রঞ্জিত কুমার সরকার, রায়গঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা স্কুলশিক্ষক বিদ্যুৎ কুমার মোদক, প্রথম আলোর রায়গঞ্জ প্রতিনিধি সাজেদুল আলম প্রমুখ।
সভাপতি, রায়গঞ্জ বন্ধুসভা