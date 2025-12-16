গাজীপুর বন্ধুসভা
বন্ধুসভা সব সময় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর সকালে জেলা শহরের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান বন্ধুরা।
এ সময় উপস্থিত বন্ধুসভার সদস্যরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। উপদেষ্টা কবি মন্ডল মাধব চন্দ্র বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা সব সময় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। এই দেশপ্রেম ও আদর্শ অব্যাহত থাকুক—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’
সভাপতি বাবুল ইসলাম বলেন, ‘যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন বাংলাদেশ, তাঁদের স্মরণ করা ও শ্রদ্ধা জানানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বিজয়ের চেতনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই বন্ধুসভার মূল লক্ষ্য।’
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, ‘আজকের এই মহান বিজয় দিবসে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের। তাঁদের আদর্শ ধারণ করে একটি সুন্দর ও মানবিক বাংলাদেশ গড়াই হোক আমাদের অঙ্গীকার।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, আইনজীবী মাহমুদুল হাসান, বন্ধু রাবেয়া আক্তার, রিতা আক্তার, তারিকুল ইসলাম, তামিম মল্লিকসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা। পরে শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মহান বিজয় দিবসের অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বন্ধুরা।
সভাপতি, গাজীপুর বন্ধুসভা