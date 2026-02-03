কাতার বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল সাংগঠনিক সভা।

কাতার বন্ধুসভার ভার্চ্যুয়াল সাংগঠনিক সভা
ভার্চ্যুয়াল সাংগঠনিক সভা করেছে কাতার বন্ধুসভা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এই সভায় আসন্ন চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।
টুর্নামেন্ট কীভাবে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে আয়োজন করা যায়, সে বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও প্রস্তাব তুলে ধরেন সভাপতি শাকিল আহমেদ। এ ছাড়া টুর্নামেন্টের মাধ্যমে কীভাবে সর্বোচ্চ মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করা যায়, এবং একটি মানসম্মত ও অর্থবহ আয়োজন উপহার দেওয়া যায়, সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।
সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা সম্মিলিতভাবে একটি সফল, মানবিক ও উদ্দেশ্যপূর্ণ চ্যারিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
সাধারণ সম্পাদক, কাতার বন্ধুসভা