শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
শাবিপ্রবিতে নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার উদ্যোগে শুরু হতে যাচ্ছে তিন দিনব্যাপী ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫’। যেখানে মিলবে ভাবনা, উদ্ভাবন আর অনুপ্রেরণার রঙে তরুণদের মিলনমেলা। ১৫-১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে এ উৎসব।
আয়োজন সহযোগী হিসেবে রয়েছে আইইসিসি এবং যুব সম্পৃক্ততায় অংশ নিচ্ছে ThriveUP for Tomorrow।
তিন দিনের এই আয়োজনে থাকছে
১। দাবা প্রতিযোগিতা: শুরু হবে ১০ অক্টোবর প্রাথমিক পর্বের মাধ্যমে। মূল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ১৫ অক্টোবর। কৌশল আর মননের লড়াইয়ে মুখোমুখি হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা দাবাড়ুরা।
২। আইডিয়েট-সোশ্যাল বিজনেস আইডিয়া প্রতিযোগিতা: ১৬ অক্টোবর আয়োজিত এ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা তুলে ধরবেন সমাজবদলের উদ্ভাবনী ধারণা।
৩। স্টাডি অ্যাব্রড টক শো: ১৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে তথ্যবহুল এক পর্ব, যেখানে অংশ নেবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্মানজনক বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী এবং শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীরা।
আয়োজকেরা জানান, ‘নেক্সট মুভ কার্নিভ্যাল ২০২৫’ তরুণদের জন্য হবে শেখা, ভাবা আর একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এক উন্মুক্ত মঞ্চ। অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারবেন উচ্চশিক্ষা, উদ্যোক্তা কার্যক্রম ও সামাজিক পরিবর্তনের নানা দিক।
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘আমরা চাই শিক্ষার্থীরা শুধু পড়াশোনায় নয়, চিন্তা ও উদ্যোগে নিজেদের নতুনভাবে গড়ে তুলুক। আশা করছি এই আয়োজন তাদের সেই সুযোগ এনে দেবে।’
তিন দিনব্যাপী এ কার্নিভ্যালে অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের আগে থেকেই নিবন্ধন করতে হবে। শিগগিরই নিবন্ধন ও সময়সূচি–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে।
তারিখ: ১৫–১৭ অক্টোবর ২০২৫
স্থান: মিনি অডিটরিয়াম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
সাধারণ সম্পাদক, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা