রংপুর বন্ধুসভা
প্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অপূর্ব মেলবন্ধন ‘দুর্গেশনন্দিনী’
ইতিহাসের পাতায় লেখা প্রেম কখনো ফুরিয়ে যায় না। সময় বদলায়, প্রেক্ষাপট বদলায়, তবু মানুষের মনের অনুভূতিতে থেকে যায়। বীরত্ব, ত্যাগ আর নিঃশব্দ ভালোবাসার সেই চিরন্তন গল্প ঘিরেই পাঠচক্রে মুখর হয়ে ওঠে প্রথম আলো রংপুর অফিস।
২৫ জানুয়ারি বিকেলে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় চলতি বছরে রংপুর বন্ধুসভার প্রথম পাঠচক্র। পাঠ ও আলোচনা করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’।
সাংগঠনিক সম্পাদক ইফাত সামান্তা বলেন, ‘ইতিহাসের পটভূমিতে প্রেম, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অপূর্ব মেলবন্ধনই “দুর্গেশনন্দিনী”। পাঠান-মোগল সংঘর্ষের মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা ও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার মধ্যেও মানবিক অনুভূতির সূক্ষ্ম ও গভীর প্রকাশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রেম, ত্যাগ ও মানবিক দ্বন্দ্বের জটিল রূপ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক।’
সভাপতি সোহেলী চৌধুরী বলেন, ‘অতীতের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও “দুর্গেশনন্দিনী” মানবমনের চিরন্তন অনুভূতির কথা বলে। প্রেম, বীরত্ব ও ত্যাগের সার্থক উপস্থাপনই এই উপন্যাসের প্রধান শক্তি।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হান, রংপুর বন্ধুসভার প্রশিক্ষণ সম্পাদক তাসনিমুল তাহজিব, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাহিদ আলম, বইমেলা সম্পাদক সৌমিত্র বর্মন, বন্ধু অপ্সরা ফেরদৌস ও সাইফ মাহফুজ।
সাধারণ সম্পাদক, রংপুর বন্ধুসভা