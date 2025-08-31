কার্যক্রম

জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে বাংলাদেশের ইতিহাস

লেখা:
কামরুল ইসলাম
পাঠচক্র শেষে জামালপুর বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা ‘বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)’ বই নিয়ে পাঠচক্র করে জামালপুর বন্ধুসভা। ২২ আগস্ট বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাচীন ভারত এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে তাঁর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।

জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর
ছবি: বন্ধুসভা

‘বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)’ বইয়ে গুপ্ত, পাল আর সেন শাসন স্থান পেয়েছে। ৪০০ বছরের পাল শাসন, পালদের পতনের পর সেনদের উত্থান, কৌলীন্য প্রথা, কৈবর্ত বিদ্রোহ, সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পতনসহ ইতিহাসের নানা বিষয় বইটিতে উঠে এসেছে।

পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল ইসলামসহ অন্য বন্ধুরা।

সাংগঠনিক সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন