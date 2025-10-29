জাককানইবি বন্ধুসভা
শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের দক্ষতা অর্জন করা জরুরি
‘জার্নি টু ক্যারিয়ার’ শিরোনামে ক্যারিয়ার-নির্দেশনামূলক বিশেষ সেমিনার আয়োজন করেছে জাককানইবি বন্ধুসভা। বিডিজবসের পৃষ্ঠপোষকতায় ২৬ অক্টোবর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো প্রশাসনিক ভবনের সেমিনার কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন সরকার। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বাস্তব জীবনের দক্ষতাও অর্জন করা জরুরি।
মূল আলোচক ছিলেন বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। তিনি শিক্ষার্থীদের চাকরির বাজারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা, ভাইভার সময় সাধারণ ভুল এড়ানো, সঠিকভাবে ভাইভা দেওয়ার কৌশল এবং একটি কার্যকর সিভি তৈরির বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন জাককানইবি বন্ধুসভার সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাকিব হাসান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। জাককানইবি বন্ধুসভার সভাপতি আকিব হোসেন বলেন, ‘জার্নি টু ক্যারিয়ার’ সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পেশাগত জীবনের প্রস্তুতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পেয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী ও ক্যারিয়ার সচেতন করে তুলবে।
সাধারণ সম্পাদক রাবেয়া আক্তার বলেন, ‘বর্তমান সময়ে ক্যারিয়ার গঠনে সঠিক দিকনির্দেশনা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষার্থীরা যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকেই নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা উন্নয়নে মনোযোগী হয়—এ লক্ষ্যেই আমাদের “জার্নি টু ক্যারিয়ার” আয়োজন। বিডিজবস আমাদের এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আশা করি, এ ধরনের সেশন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী ও প্রস্তুত করে তুলবে ভবিষ্যতের কর্মজীবনের জন্য।’
বন্ধু, জাককানইবি বন্ধুসভা