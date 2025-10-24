ভৈরবে শুরু হলো স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা

ভৈরব বন্ধুসভা
ভৈরবে শুরু হলো স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা
প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে ভৈরবে শুরু হয়েছে স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৫। ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রথম আলো ভৈরব অফিসে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী দিনে দুটি পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেয় চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
উদ্বোধন করেন ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শবনম শারমিন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আল ইনসাফ স্পেশালাইজড হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. রাশেদ আলম চৌধুরী। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক সুমন মোল্লা, ভৈরব বন্ধুসভার উপদেষ্টা ওয়াহিদা আমিন ও সভাপতি জান্নাতুল মিশু। সঞ্চালনা করেন ভৈরব বিতর্ক প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক রিফাত হোসেন।
প্রথম পর্বে বিতর্কে অংশ নেয় ভৈরব সরকারি কাদির বকস পাইলট মডেল হাইস্কুল ও ব্লু বার্ড স্কুল। বিষয় ছিল—‘ইতিহাস বলে, যে দেশের ছাত্র ও তরুণেরা প্রতিবাদী নয়, সেই দেশ সত্যিই পিছিয়ে পড়ে’। বিতর্কে বিজয়ী হয় ব্লু বার্ড স্কুল। শ্রেষ্ঠ বক্তা হয় বিজয়ী দলের তায়িবা জাহান।
দ্বিতীয় পর্বে বিতর্কে অংশ নেয় গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমি, ভৈরব ও বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ভৈরব। বিষয় ছিল—‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সমাজকে কাছে নয়, দূরে ঠেলে দিচ্ছে’। বিতর্কে বিজয়ী হয় বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল। শ্রেষ্ঠ বক্তা হয় বিজিত দলের দলনেতা মেহেরীন আক্তার।
প্রথম পর্বে সভাপতি হিসেবে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শবনম শারমিন। বন্ধুসভার বিতর্ক আয়োজনের ধারাবাহিকতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘এই উদ্যোগের সুফল ভৈরবের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পাচ্ছে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভৈরব বন্ধুসভার এই জ্ঞাননির্ভর আয়োজন চলমান থাকুক।’
দ্বিতীয় পর্বে সভাপতি হিসেবে ছিলেন রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) মো. শহীদুল্লাহ। দুই পর্বে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শিমুলকান্দি ডিগ্রি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী জাফর হোসেন, রফিকুল ইসলাম মহিলা কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক জোনায়েদ বোস্তামী ও আফছর উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) নজরুল ইসলাম রিপন। সঞ্চালনা করেন জান্নাতুল মিশু ও রিফাত হোসেন।
প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক সুমন মোল্লা জানান, ভৈরব বন্ধুসভার বড় পরিসরে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতার সূচনা ২০২১ সালে। ওই বছর থেকে ভৈরব বন্ধুসভা ধারাবাহিকভাবে বিতর্ক চর্চা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে।
সভাপতি জান্নাতুল মিশু বলেন, ‘এই বছর ভৈরবের আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে শুরু হয়েছে এ আয়োজন। যার মধ্যে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। চারটি বিতর্ক পর্বের মাধ্যমে বাছাই রাউন্ড শেষে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রাউন্ড হবে।’
আল ইনসাফ স্পেশালাইজড হসপিটালের সৌজন্যে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতা ভৈরব বন্ধুসভার ফেসবুক, ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রাম থেকে লাইভ সম্প্রচার করা হচ্ছে। লাইভ সমন্বয় করছেন বন্ধু নাহিদ হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক আনাস খান।
আহ্বায়ক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৫, ভৈরব বন্ধুসভা