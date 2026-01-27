সাতক্ষীরা বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘৩৬ জুলাই ২০২৪’
ড. আহমদ আরমান সিদ্দিকীর লেখা ‘৩৬ জুলাই ২০২৪’ বই নিয়ে ভার্চ্যুয়াল পাঠচক্র করেছে সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। ২৫ জানুয়ারি রাত ৯টায় গুগল মিট অ্যাপে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে ‘হামার বেটাক মারলু কেনে?’ শিরোনামের লেখা পাঠের মধ্য দিয়ে বইটিতে তৎকালীন সরকারের সময় জুলাই যোদ্ধাদের ওপর চালানো নিপীড়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়। পাঠের বিষয়বস্তু অংশগ্রহণকারী বন্ধুদের মনে গভীর দাগ কাটে এবং আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।
সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রাণ হলো পাঠচক্র। পাঠচক্রের মাধ্যমে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য জানার সুযোগ তৈরি হয়।’
পাঠচক্র পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক করিমন নেছা, দপ্তর সম্পাদক হৃদিতা আজাদ, অর্থ সম্পাদক জান্নাত আলম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সুদীপ্ত দেবনাথ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হৃদয় মণ্ডল, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক শারমিন রিয়া, বইমেলা সম্পাদক কাজী রুবায়েত, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ওসমাণ গণি, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক ইমতি জামিল, বন্ধু ইসমাইল হোসেন, আল আমিনসহ অন্য বন্ধুরা।