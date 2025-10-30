জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ’

জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ’
নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ রচিত যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র করে জামালপুর বন্ধুসভা। ২১ অক্টোবর বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়। উপন্যাসটি ১৯৯৪ সালে জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।
উপন্যাসের শুরুতে কেন্দ্রীয় চরিত্র মিজান খুব ঠান্ডা মাথায় তার স্ত্রী রুবাকে খুন করে। খুন করার পর নিজেকে শান্ত করার জন্য মিজান কখনো সিগারেট টানতে থাকে, কখনো ১৯-এর ঘরের নামতা পড়ে পরীক্ষা করে তার লজিক কতখানি ঠিক আছে।
এরপর নানা পরাবাস্তব ঘটনা ঘটতে থাকে। সে দেখে মৃত রুবা কাপড় ছাড়া ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মৃত বাবাকে সে দেখতে পায় বারান্দায়। এই পরাবাস্তব চরিত্রগুলো তার মধ্যে একটা প্রশ্নের অবতারণা করে—সে কেন রুবার মতো একটা ভালো মেয়েকে মেরে ফেলল!
অস্তিত্ববাদের মতো দার্শনিক ধারণাগুলো দিয়ে অনেকেই মিজানকে ব্যাখ্যা করেন। মানুষের যে অস্তিত্বসংকট, নিজের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ানোর অবিরাম যাত্রা—এটাই মিজানকে তার কাজ করতে বাধ্য করেছে। অনেকে আবার এটাকে ভূতের গল্প হিসেবেও উল্লেখ করে। উপন্যাসে থ্রিলার, সাসপেন্সের উপস্থিতিও কম নয়।
