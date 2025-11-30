‘অনেক আঁধার পেরিয়ে’ বই নিয়ে পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠক

গাজীপুর বন্ধুসভা
‘অনেক আঁধার পেরিয়ে’ বই নিয়ে পাঠচক্র ও সাংগঠনিক বৈঠক
মুহাম্মাদ জাভেদ কায়সার রাহিমাহুল্লাহ রচিত গল্প সংকলন ‘অনেক আঁধার পেরিয়ে’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর ও সাংগঠনিক বৈঠক করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ২৮ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো গাজীপুর অফিসের বন্ধুসভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
‘অনেক আঁধার পেরিয়ে’ একটি গল্প সংকলন, যা মানুষের জীবনের নানা বাস্তবতা ও উদাসীনতার কথা তুলে ধরে। এই বইয়ের গল্পগুলো ব্যক্তিগত, হৃদয়স্পর্শী ও পাঠকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। অনেকেই গল্পগুলোতে নিজের বা পরিচিতদের জীবনের প্রতিফলন দেখতে পান। যাঁরা আত্মশুদ্ধি ও জীবনের নানা আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে চিন্তা করতে চান, তাঁদের জন্য এই বই বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।
প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহরিয়ার মণ্ডলের উপস্থাপনায় শুরু হওয়া পাঠচক্রে প্রথমেই বন্ধুরা বইটি পাঠ করেন এবং নিজেদের মতামত ও মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরেন।
বন্ধু তালিমুল ইসলাম বইটির মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরে বলেন, ‘এটি একটি আধ্যাত্মিক, আত্মশুদ্ধিমূলক ও ইসলামিক লেখা। বইটি থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে। সবার এটি পড়া উচিত।’
বন্ধু নাজমুল হোসাইন তাঁর বক্তব্যে বইটি কেন, কখন ও কীভাবে লেখা হয়েছে, তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি বলেন, ‘আপনি যদি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে ও আত্মবিশ্লেষণ করতে চান, গল্প পড়তে ভালোবাসেন, যা আপনার মনে গভীর রেখাপাত করবে এবং আপনাকে ভাবাবে, আধুনিক সমাজের বস্তুবাদ এবং নৈতিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন হতে চান; তাহলে এটি দারুণ হতে পারে। যেহেতু বইটি ফেসবুক পোস্ট থেকে সংকলন করা, সেহেতু আমাদের ফেসবুকে এমন পোস্ট দেওয়া উচিত, যেন এই পোস্টগুলো থেকে অনেক বছর পরেও এমন একটি বই হতে পারে।’
লেখকের জীবন ও ভাবনা তুলে ধরে বন্ধু জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমরা সবাই মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের আচরণ ও ব্যক্তিত্ব যেন পশুর মতো না হয়। ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও কথা বলায় সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন আমার কথায় কেউ ব্যথিত না হয়। বইটিতে বিভিন্ন গল্প রয়েছে, যা পাঠকের নিজের জীবনের বা তার চারপাশের মানুষের জীবনের গল্পের মতো মনে হয়। এই লেখাগুলো পাঠককে উদাসীনতা ও জীবনের মূল্যবোধ নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে।’
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, ‘এটি একটি ইসলামিক আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-অনুপ্রেরণামূলক বই। সমসাময়িক সমাজের চিত্র, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন, বাস্তবসম্মত গল্প।’
সভাপতি বাবুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা আজ যেই বইটি নিয়ে পাঠচক্র করলাম, এটি একটি ইসলামিক আত্ম-অনুপ্রেরণামূলক বই। আমরা সবাই প্রচুর বই পড়ব। বই মানুষেকে মানসিক বিকাশে ও আত্মশুদ্ধিতে সহযোগিতা করে।’
বই নিয়ে আরও আলোচনা করেন দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক ঝুমু খাতুন। পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠেয় সুধী সমাবেশ আয়োজনের কার্যবণ্টন নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। এ ছাড়া বন্ধুসভার নতুন কমিটি গঠন, জাতীয় বন্ধু সমাবেশ নিয়ে প্রস্তুতি, আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা ও একটি ভাঁজপত্র প্রকাশসহ সাংগঠনিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকুর ইসলাম খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, বন্ধু সাজিদ মাহমুদ, জাহিদুল ইসলাম, মারুফ হোসেন, নাজমুল হাসান, ঝুমু ইসলাম, টিপু সুলতান, তামিম মল্লিকসহ অন্য বন্ধুরা।