চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
চলচ্চিত্র ‘হীরক রাজার দেশে’ প্রদর্শনী
সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী চলচ্চিত্র ‘হীরক রাজার দেশে’ উপভোগ করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার বন্ধুরা। গত ৩১ অক্টোবর সকালে বন্ধু রামিজ আহমেদের বাড়িতে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শন করা হয়।
চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পর বন্ধুরা এটির বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় করেন। তাঁরা বলেন, ‘হীরক রাজার দেশে’ আমাদের শেখায়, ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্ধ আনুগত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
আলোচনায় আরও উঠে আসে, হীরক রাজা নিজের স্বার্থে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইলেও গুরুমশায় ও তাঁর ছাত্ররা সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। বন্ধুরা মত দেন, আজকের সমাজেও সত্য, ন্যায় ও নৈতিকতার পক্ষে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় শক্তি।
চলচ্চিত্রের মূল বার্তা যাচাই করতে বন্ধুসভার পক্ষ থেকে একটি কুইজ আয়োজন করা হয়। সিনেমা থেকে করা প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে বন্ধুরা পুরস্কার জিতে নেন। এতে অংশ নেওয়া বন্ধুরা বলেন, ‘এমন আয়োজন সিনেমা দেখাকে আরও আনন্দময় ও শিক্ষণীয় করে তোলে।’
সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘এই চলচ্চিত্র তরুণদের শেখায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে হবে, জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত মুক্তির পথ।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য সাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মানসুরা খাতুন, সাবরিন আখতার, তানভীর আহমেদসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা