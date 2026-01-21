শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করে যেতে চান বন্ধুরা
সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ১৬ জানুয়ারি বেলা তিনটায় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি সেন্টার ভবনের দ্বিতীয় তলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সংগঠনের বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার, নিয়মিত পাঠচক্র, সভা আয়োজন এবং সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বন্ধুরা বলেন, বন্ধুসভা একটি সামাজিক ও মানবিক সংগঠন হিসেবে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করে যাবে।
সভাপতি সাবিনা আক্তার সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু শাফিনুর ইসলাম, মৃদুল রাজবংশী, ইয়ারমিন আক্তার, ইয়াছির সান, সুমি আক্তার, মোস্তাকিম বিল্লাহ, শিলা আক্তার, তৌহিদুল ইসলাম, মাইশা আক্তার, জনি জান্নাত চৌধুরী, সুস্মিতা রানী রায়, দুর্জয় বাড়ৈ, তাবাসসুম সুমা, জাকিয়া দেওয়ান, ইসরাত জাহানসহ অন্য বন্ধুরা।
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক, শাবিপ্রবি বন্ধুসভা