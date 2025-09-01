বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার তৃতীয় ধাপ শেষ, চূড়ান্ত ১০ জনের অপেক্ষা

বন্ধুর গান প্রতিযোগিতার তৃতীয় ধাপ শেষ, চূড়ান্ত ১০ জনের অপেক্ষা
প্রথমবারের মতো সারা দেশের বন্ধুদের নিয়ে আয়োজিত ‘বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫’ ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তিন ধাপ অতিক্রম করে এখন প্রতিযোগিতাটি পৌঁছেছে চূড়ান্ত ১০ জন বাছাইয়ের পর্যায়ে।
প্রথম ধাপে আশিজনের বেশি প্রতিযোগী কোনো বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই খালি গলায় গান রেকর্ড করে পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকে নির্বাচিত হন ৩০ জন। দ্বিতীয় ধাপে তাঁদের বাদ্যযন্ত্রসহ গান রেকর্ড করে পাঠানোর টাস্ক দেওয়া হয়। বিচারকদের কঠোর যাচাই–বাছাই শেষে তৃতীয় ধাপের জন্য নির্বাচিত হন ১৬ জন প্রতিযোগী।
তৃতীয় ধাপে তাঁদের গাইতে হয়েছে পূর্বে পাঠানো গানের ধরন থেকে ভিন্ন ধারার গান, বাদ্যযন্ত্রসহ। বিচারকেরা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন কে কোন গান গাইবেন। নির্বাচিত প্রতিযোগীরা নিয়ম মেনে গান রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন, এখন চলছে যাচাই–বাছাই।
চূড়ান্ত পর্বে সেরা ১০ জন প্রতিযোগী ঢাকায় নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত মূল প্রতিযোগিতায় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিচারকদের নির্ধারিত এক বা একাধিক গান পরিবেশন করবেন। যন্ত্র দল ও শিল্পীদের ঢাকায় দুই দিন-দুই রাত অবস্থানের জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হবে। প্রথম দিন অনুশীলনের পর দ্বিতীয় দিন মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী তিন প্রতিযোগীকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে। এ ছাড়া চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ সেরা ১০ জনের জন্যও থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।
তৃতীয় ধাপে নির্বাচিত ১৬ জন প্রতিযোগী হলেন—
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার তাসফিয়া ফারাহ, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার আবিদ আনান চৌধুরী, সৈয়দপুর বন্ধুসভার তাপস রায়, নোয়াখালী বন্ধুসভার প্রান্ত চন্দ্র শীল ও সীমান্ত কুরী বিজয়, লক্ষ্মীপুর বন্ধুসভার হুমায়েরা চৌধুরী, চট্টগ্রাম বন্ধুসভার দেবমিতা নন্দী, সাভার বন্ধুসভার সরকার একান্ত ঐতিহ্য, দিনাজপুর বন্ধুসভার অপূর্ব রায় ও রাধা রায়, হাবিপ্রবি বন্ধুসভার মিথিলা রায়, সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভার দুর্জয় কুমার সরকার, রাজশাহী বন্ধুসভার নাহিদ হাসান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, জামালপুর বন্ধুসভার সাদিকুর রহমান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার রিজওয়ানুল কবির।