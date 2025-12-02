চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
‘কাশবনে কুড়িয়ে পাওয়া কবিতা’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পাঠচক্র
কবি আমিনুল ইসলামের কাব্যগ্রন্থ ‘কাশবনে কুড়িয়ে পাওয়া কবিতা’ নিয়ে পাঠচক্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। গত ২৭ নভেম্বর বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে বই আলোচনায় সাংস্কৃতিক সম্পাদক আনিফ রুবেদ বলেন, এই কাব্যগ্রন্থে কবির জন্মস্থানের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর বোধের যাত্রা শুধু জন্মস্থানেই ঘুরপাক খায় না। তিনি অবলীলায় চেনা জায়গা থেকে শুরু করে অচেনাকে টেনে আনেন চেনার ঘরে; অচেনা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে চলে আসেন একেবারে সবার চেনা বোধের ভেতর।
আনিফ রুবেদ বলেন, কবি আমিনুল ইসলামের কবিতা পাঠ করলে নিজের জন্মস্থান, নিজের দেশকে মুগ্ধভাবে অনুভব করা যায়। তাঁর কবিতায় এ গ্রহের সুদূরতম প্রাচীন থেকে একেবারে আজকের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও চলমানতার সরস আবহ পাওয়া যায়।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, সাবরিন আখতারসহ অন্যরা।
