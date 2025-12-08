শাবিপ্রবি বন্ধুসভার আনন্দভ্রমণ
সিলেটের লালাখালের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আনন্দভ্রমণ করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ৫ ডিসেম্বর সেখানে ঘুরতে যান বন্ধুরা।
সকাল থেকেই বন্ধুদের উৎসাহ–উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সবাই দুপুর ১২টায় যাত্রা শুরু করেন লালাখালের নীল জলরাশি ও পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক রূপ দেখতে।
যাত্রাপথে সদস্যরা গান, আড্ডা ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক আয়োজনের মাধ্যমে পুরো পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লালাখালের নীল জলের টানে সবার ক্লান্তি মিলিয়ে যায়। গন্তব্যে পৌঁছে নৌকাভ্রমণে অংশ নেন সবাই। নদীর দুই পাড়জুড়ে সবুজ পাহাড়, স্বচ্ছ জল ও নির্মল বাতাসে মুগ্ধ হন বন্ধুরা। প্রকৃতির ছবি তোলা, নৌকাভ্রমণ, জলকেলি ও দলীয় আলোচনা—সব মিলিয়ে আনন্দঘন সময় কাটে।
ভ্রমণে অংশ নেওয়া বন্ধুরা জানান, সারা দিনের ব্যস্ততা ও পড়াশোনার চাপের বাইরে এ ধরনের ভ্রমণ তাঁদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। প্রকৃতির মধ্যে দলগতভাবে সময় কাটানো পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে তোলে।
দিনব্যাপী এই ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যায় সবাই ক্যাম্পাসে ফিরে আসেন। শাবিপ্রবি বন্ধুসভার ভ্রমণটি হয়ে ওঠে স্মরণীয়, আনন্দমুখর ও মানসিক সতেজতায় ভরপুর এক অনবদ্য আয়োজন।
