ক্যানসার আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় নগদ অর্থসহায়তা

একটি ভালো কাজ
ক্যানসার আক্রান্ত শিশুর চিকিৎসায় নগদ অর্থসহায়তা
কখনো কখনো সামান্য সহানুভূতিই কারও জীবনে নতুন আলো জ্বালাতে পারে। এমনই একটি মানবিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকলেন সাতক্ষীরা বন্ধুসভার বন্ধুরা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে ক্যানসার আক্রান্ত এক শিশুকে তার চিকিৎসার জন্য নগদ অর্থসহায়তা করেছেন তাঁরা।
২৫ অক্টোবর বিকেলে সাতক্ষীরা শহরের মুন্সিপাড়ায় ‘একটু সহানুভূতি, একটুখানি ভালোবাসা বদলে দিতে পারে ক্যানসার আক্রান্ত শিশুর জীবন’ প্রতিপাদ্যে শিশুটির হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। এ সময় শিশুটির চোখে আলোর ঝিলিক, অল্প হাসিতে লুকানো ভরসা ছিল। যেটি দেখলেই বোঝা যায়, সামান্য সহায়তাও কারও জীবনে কত বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
সাতক্ষীরা বন্ধুসভার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা শুধু অর্থ দেইনি, দিয়েছি সাহস আর ভালোবাসা। সামান্য সহানুভূতি ও ভালোবাসা একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। আজকের এই ছোট্ট উদ্যোগ আগামীকালের সমাজকে আরও মানবিক করে তুলবে। এমন মুহূর্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ভালো কাজই সবচেয়ে বড় আনন্দ।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো সাতক্ষীরার নিজস্ব প্রতিবেদক কল্যাণ ব্যানার্জী, বন্ধুসভার সহসভাপতি রুহুল আমিন, সাবেক সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবু তাহের বিল্যাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোকাররাম বিল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নাঈমুর রহমান, সদস্য করিমুন্নেসা শান্তা ও সুদীপ্ত দেবনাথ।
বন্ধু, সাতক্ষীরা বন্ধুসভা