পটুয়াখালী বন্ধুসভা
একটাই প্রত্যাশা, প্রথম আলো এভাবেই অটল থাকুক
‘দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রথম আলো। পত্রিকাটি শুধু মানুষের না বলা কথা, দুঃখ-দুর্দশার চিত্রই তুলে ধরে না, ক্ষমতার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ২৮ বছর ধরে সত্য প্রকাশ করে আসছে। আমাদের একটাই প্রত্যাশা, প্রথম আলো এভাবেই সত্য প্রকাশে অটল থাকুক।’
প্রথম আলোর ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পটুয়াখালীতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে অতিথিরা এ কথা বলেন। ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় স্থানীয় সুরবিহার সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্র মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পটুয়াখালী বন্ধুসভা।
স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর পটুয়াখালী প্রতিনিধি বিলাস দাস। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য দেন হাজী আক্কেল আলী কলেজের অধ্যক্ষ ও কবি মাসুদুল আলম বাবুল, একেএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক স্বপন কুমার খাসকেল, হাজী হামেজউদ্দিন কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও কবি আনিসুর রহমান এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাজী দেলোয়ার হোসেন দিলীপ।
বক্তারা বলেন, ‘প্রথম আলো সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও সংগ্রামের কথা বলে। দেশের সমস্যা, সম্ভাবনা ও সংকট তুলে ধরে। অন্যায়, অনিয়ম, দুর্নীতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যের পক্ষে কলম ধরে। কারণ, একটি সংবাদপত্রের দায়িত্ব শুধু খবর প্রকাশ করা নয়; বরং সমাজের অসংগতি তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করা এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে কথা বলা। আমরা বিশ্বাস করি, সত্যের কণ্ঠ কখনো থেমে থাকতে পারে না। তাই প্রথম আলো মানুষের কথা, দেশের কথা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে যাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পটুয়াখালী বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও একেএম কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক অশোক কুমার দাস।
এর আগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে বন্ধুসভার সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সুরবিহার সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্রের সদস্যরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, কোরাস ও একক সংগীত পরিবেশন করা হয়। এতে অংশ নেন শৌর্য্য দাস, স্বর্ণা দাস, অর্পিতা দাস ও সুরবিহারের পরিচালক রুমা রানী দে। পরে অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপনী বক্তব্য দেন পটুয়াখালী বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুশ্মিতা মন্ডল।