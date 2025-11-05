‘বাঙালির শিক্ষা বাঙালির প্রতীক্ষা’ বই নিয়ে পাঠচক্র

সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা
‘বাঙালির শিক্ষা বাঙালির প্রতীক্ষা’ বই নিয়ে পাঠচক্র
স্বপন মিয়া (বইমজুর) রচিত ‘বাঙালির শিক্ষা বাঙালির প্রতীক্ষা’ বই নিয়ে পাঠচক্র করেছে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ৪ নভেম্বর বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিন রোড ক্যাম্পাসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধু রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে পাঠচক্রে মূল আলোচক ছিলেন নূজহাত নাছিম। তিনি বলেন, ‘পাঠচক্রকে শুধু পেশাগত দক্ষতার সীমায় বন্দী না রেখে মানবিক চেতনার আলোয় দেখতে হবে। লেখকের আক্ষেপ ও আশাবাদের মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার দিকনির্দেশ।’
‘বাঙালির শিক্ষা বাঙালির প্রতীক্ষা’ গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস, কাঠামোগত দুর্বলতা ও সম্ভাবনার দিকগুলো বিশ্লেষণধর্মীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের উদ্ধৃতি বইটিকে দিয়েছে গভীরতর এক গবেষণামূলক মাত্রা।
আলোচনায় উপস্থিত বন্ধুরা বইটির বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং উত্তর খোঁজার মাধ্যমে সভাটিকে পরিণত করেন অনুসন্ধান ও চিন্তার এক প্রাণবন্ত পরিসরে।
পাঠচক্র শেষে বন্ধু রবিউল ইসলাম বলেন, ‘স্বপন মিয়ার বই শুধু পড়ার নয়; ভাবার, আলোচনার ও আত্মসমালোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।’
সদস্য, সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা