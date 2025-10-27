ফেনীতে এতিমখানায় খাবার ও ক্রীড়াসামগ্রী দিল বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
ফেনীতে এতিমখানায় খাবার ও ক্রীড়াসামগ্রী দিল বন্ধুসভা
প্রথম আলো ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি এতিমখানা ও মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের উন্নত মানের খাবার ও খেলার উপকরণ বিতরণ করেছে ফেনী বন্ধুসভা। ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে ২৪ অক্টোবর ফুলগাজী উপজেলার মুন্সীরহাট ইউনিয়নের শেখ নুর উল্ল্যা চৌধুরী নুরিয়া সুন্নিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।
বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বন্ধুসভার মাদ্রাসা ও এতিমখানা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি শেখ নুর উদ্দিন চৌধুরী মামুন। তিনি বলেন, ‘আমাদের দান ও অনুদানের পাশাপাশি স্থানীয়দের সহায়তায় এতিমখানা মাদ্রাসাটি পরিচালিত হয়। বন্ধুসভার এমন আয়োজনে এতিম শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়েছে।’
প্রথম আলোর ফেনী প্রতিনিধি নাজমুল হক বলেন, অন্যান্য বছর ভালো কাজের অংশ হিসেবে মাদকবিরোধী সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও এবারই প্রথমবারের মতো এতিমখানায় উন্নত মানের খাবার তুলে দিয়েছে বন্ধুসভা।
অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা সাহাব উদ্দিন, শেখ নুর উল্ল্যা চৌধুরী নুরিয়া সুন্নিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানায় জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি আক্তারুজ্জামান আজিম, সাধারণ সম্পাদক শেখ রাশেদুন্নবী রাজিব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী মোতাহের হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শরীফ উদ্দিন চৌধুরী, মাদ্রাসা সুপার হাফেজ ইমরান হোসেন প্রমুখ।
ফেনী বন্ধুসভার সভাপতি জান্নাত আক্তারের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক লোকমান চৌধুরী, সহসভাপতি আমিনুল ইসলাম, সাংগঠিক সম্পাদক রেজাউল করিম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুর উদ্দিন ভূঁঞা, দপ্তর সম্পাদক আবদুল হান্নান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক দিপংকর রায়, কার্যনির্বাহী সদস্য মনিকা রায় ও দেলোয়ার হোসেন।
বন্ধুসভার একটি ভালো কাজের অংশ হিসেবে মাদ্রাসাটির অর্ধশতাধিক এতিম ও হাফেজ শিক্ষার্থীর মধ্যে উন্নত মানের এক দিনের খাবার, মিষ্টান্ন ও ফল বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য খেলারসামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। মাদ্রাসা সুপারের হাতে শিক্ষার্থীদের উন্নত খাবার কেনার জন্য নগদ অর্থও প্রদান করেন বন্ধুরা।
কার্যনির্বাহী সদস্য, ফেনী বন্ধুসভা