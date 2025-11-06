জাককানইবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক

জাককানইবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (জাককানইবি) বন্ধুসভার সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। গত ২৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরুল ভাষ্কর্যের সামনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী ফিরোজ। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ডিসেম্বরে কমিটির দায়িত্ব স্থানান্তর, জাতীয় বন্ধু সমাবেশ, নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি, কীভাবে যেকোনো প্রোগ্রাম সময়মতো করা হয়, কীভাবে কেন্দ্রীয় পর্ষদ থেকে প্রোগ্রাম আদায় করে নিতে হবে, কীভাবে অন্যান্য বন্ধুসভার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো যায়সহ নানা বিষয়।
বৈঠকে জাককানইবি বন্ধুসভা থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির অন্য সদস্যরা।