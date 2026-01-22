অপু–দুর্গার পথে ফিরে দেখা শেকড়ের গল্প

কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা
অপু–দুর্গার পথে ফিরে দেখা শেকড়ের গল্প
বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস ‘পথের পাঁচালি’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা। ২০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সাবেক সভাপতি রেবেকা সুলতানার ব্যক্তিগত পাঠাগারে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে সহসভাপতি বহ্নিশিখা উপন্যাসটির কাহিনি, চরিত্র বিশ্লেষণ, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও মানবিক সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁর বিশ্লেষণধর্মী বক্তব্য অংশগ্রহণকারীরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপভোগ করেন।
বন্ধু রেবেকা সুলতানা বলেন, ‘পথের পাঁচালি’ শুধু একটি উপন্যাস নয়, এটি বাংলার গ্রামীণ জীবনের এক জীবন্ত দলিল। অপু ও দুর্গার শৈশব, সর্বজয়ার মাতৃত্ব ও হরিহরের সংগ্রামী জীবনের মধ্য দিয়ে লেখক যে মানবিক বার্তা তুলে ধরেছেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ভোগবাদী ও দ্রুতগতির বর্তমান জীবনে এ ধরনের সাহিত্যপাঠ মানুষকে আরও সংবেদনশীল ও মানবিক হতে অনুপ্রাণিত করে।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক মাহিনুর কবির বলেন, নিয়মিত পাঠচক্রের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে বইমুখী করা এবং সমাজে ইতিবাচক সাংস্কৃতিক চর্চা ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ নিয়েও ধারাবাহিক পাঠচক্র আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।
শেষে বন্ধুদের অংশগ্রহণে একটি কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। কুইজে সর্বোচ্চ সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন বন্ধু ইউশা ইউনান। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি নাজিউল্লাহ ভূইয়া।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি নুসরাত আরা তানজিমা, বর্তমান সহসভাপতি শামসুন্নাহার শিরীন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক হামিম তানভির, ম্যাগাজিন সম্পাদক মোহনা আক্তার, বইমেলা সম্পাদক ক্যাথী রাজবংশী, বন্ধু সিনথী রাজবংশী, মেহেদি হাসান, আবিদ হাসান, হিম্মি, অংকিতা, সজলসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা