ময়মনসিংহ বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘ব্রাহ্মণের বাড়ি কাকাতুয়া’

লেখা:
মেহেদী হাসান
পাঠচক্র শেষে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

‘ব্রাহ্মণের বাড়ি কাকাতুয়া’ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের লেখা বক্তৃতা ও উপদেশমূলক সংকলন বই। এটি শিশু–কিশোরদের জন্য একটি শিক্ষামূলক বই হিসেবেও বিবেচিত। গত ২৮ আগস্ট নগরীর প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাইস্কুলে বইটি নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা।

‘ব্রাহ্মণের বাড়ি কাকাতুয়া’ বইটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত। এতে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বিভিন্ন সময় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যে বক্তৃতাগুলো দিয়েছেন, সেগুলো সংকলিত করা হয়েছে।

পাঠচক্রে আলোচনায় অংশ নেন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, সহসাংগঠনিক সম্পাদক উম্মে সালমা, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তানবীরুল সানি, বন্ধু সাদিয়া অর্পি, বোরহান উদ্দিন, অনিক দাশ, প্রিয়রঞ্জন পাল, ফারদিন হাসানসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘তরুণদের সামনে বড় জীবনের স্বপ্ন। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ করতে সুস্থ চিন্তার বিকাশে অনুপ্রেরণামূলক যত বই বিদ্যমান, এর মধ্যে এই বইটি অন্যতম।’

সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা বলেন, ‘অনুপ্রেরণামূলক বইগুলো আমাদের চর্চার বাইরেই বলা যায়। দিকনির্দেশনামূলক বই পড়া আমাদের আত্মিক উন্নয়ন সাধিত করবে।’

বন্ধু আহম্মেদ সাইফ বলেন, ‘বইটির ভিন্ন ভিন্ন পটভূমির ওপর লেখা বাস্তবসম্মত কিছু আলোচনা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।’

সাধারণ সম্পাদক, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

