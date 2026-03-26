গাজীপুর বন্ধুসভা
নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব
মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী বীর শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ২৬ মার্চ সকালে গাজীপুর শহরের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ সময় উপস্থিত বন্ধুসভার বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
উপদেষ্টা কবি মাধব চন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা সব সময় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। এই দেশপ্রেম ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’
সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন বলেন, ‘স্বাধীনতার এই মহান দিনে আমরা বীর শহীদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তাঁদের আদর্শ ধারণ করেই আমরা একটি সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক বাংলাদেশ গড়তে চাই।’
সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ শুধু ইতিহাস নয়, এটি আমাদের আত্মপরিচয়ের অংশ। নতুন প্রজন্মকে এই ইতিহাস জানানো আমাদের সবার দায়িত্ব।’
বন্ধু অন্তি মজুমদার বলেন, ‘সংস্কৃতি ও চেতনার মাধ্যমে আমরা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে চাই, যাতে তরুণসমাজ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবিদা সুলতানা, দপ্তর সম্পাদক মারুফুল আহমেদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলাউদ্দিন ইমু, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক তামিম মল্লিক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য তাসনিম মকবুল, বন্ধু বৃষ্টি আক্তার, ফাতেমা আক্তার, আইনজীবী মাহমুদুল হাসানসহ অন্য বন্ধুরা। শেষে বন্ধুরা শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।