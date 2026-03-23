কাতার বন্ধুসভার ঈদ পুনর্মিলনী
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কাতারে প্রথম আলো বন্ধুসভার উদ্যোগে এক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঈদের দিন দোহার আল বিদ্দা পার্কে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
উপস্থিত সবাই একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করেন। এ সময় এক বন্ধুর পক্ষ থেকে ঈদ সালামি উপহার প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সংগঠনে নতুন যুক্ত হওয়া তিনজন বন্ধুকে বিশেষ উপহার দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।
মিলনমেলার এক পর্যায়ে ‘সহমর্মিতা ঈদ’ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। এ উদ্যোগকে সফল করতে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন কাতার বন্ধুসভার উপদেষ্টা বুরহান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সত্য রায় ও ইব্রাহিম মাহমুদ, প্রচার সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ সাজিদ, বইমেলা সম্পাদক শরিফ হোসাইন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জিয়াউল হকসহ অন্যরা।
প্রশিক্ষণ সম্পাদক, কাতার বন্ধুসভা