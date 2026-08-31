কক্সবাজার বন্ধুসভা
কক্সবাজারে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা সফল করতে প্রস্তুতি জোরদার
জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান সফল ও সুশৃঙ্খলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে কক্সবাজারে প্রথম আলোর আঞ্চলিক অফিসে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৯ আগস্ট এ সভার আয়োজন করে কক্সবাজার বন্ধুসভা।
সভায় অনুষ্ঠানের সার্বিক প্রস্তুতি, দায়িত্ব বণ্টন, শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আয়োজনকে নির্বিঘ্ন করতে গঠন করা হয়েছে একাধিক বিশেষ কমিটি ও উপকমিটি। অভ্যর্থনা, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়, প্রচার ও যোগাযোগসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দায়িত্ব আলাদাভাবে বণ্টন করা হয়। পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
প্রথম আলোর কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস প্রধান আবদুল কুদ্দুস রানা বলেন, ‘জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা তাদের মেধা, পরিশ্রম ও সাফল্যের স্বীকৃতি। অনুষ্ঠানটি যেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে আনন্দঘন ও স্মরণীয় হয়ে থাকে, সে জন্য আমাদের পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সবাই আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করলে সুন্দর আয়োজন উপহার দেওয়া সম্ভব।’
কক্সবাজার বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক উলফাত রানা বলেন, ‘এ আয়োজন কৃতী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যৎ পথচলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে। অনুষ্ঠানটি সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত করতে গঠিত কমিটি ও উপকমিটির সদস্যদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সবাইকে নিয়ে সমন্বিতভাবে কাজ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’
সভায় উপস্থিত সদস্যরা অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল করতে বিভিন্ন মতামত ও প্রস্তাব দেন। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা, অনুষ্ঠানস্থলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।
কক্সবাজার সরকারি কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ সোবহান বলেন, ‘এ ধরনের বড় আয়োজন সফল করতে একক প্রচেষ্টার চেয়ে দলগত সমন্বয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখলে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আমাদের প্রত্যাশা, প্রতিবারের মতো এবারের জিপিএ-৫ সংবর্ধনা কৃতী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের জন্য একটি স্মরণীয় আয়োজন হয়ে থাকবে।’
সভা সঞ্চালনা করেন কক্সবাজার বন্ধুসভার পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক আয়েশা সিদ্দিকা। এ সময় কক্সবাজার বন্ধুসভার পাশাপাশি কক্সবাজার সরকারি কলেজ বন্ধুসভা ও কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।
সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার বন্ধুসভা