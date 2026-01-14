কার্যক্রম

কলাপাড়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

লেখা:
মোস্তফা জামান
উপজেলার পৌর শহীদ মিনার ময়দানে কলাপাড়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণছবি: বন্ধুসভা

শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে পটুয়াখালীর কলাপাড়া বন্ধুসভা। ১২ জানুয়ারি বেলা ১১টায় উপজেলার পৌর শহীদ মিনার ময়দানে শীতার্ত মানুষের মধ্যে ১৮০টি কম্বল বিতরণ করেন বন্ধুরা। মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসির অনুদান ও প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

উপজেলার পৌর শহীদ মিনার ময়দানে কলাপাড়া বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাউছার হামিদ, সরকারি মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস কলেজের অধ্যক্ষ ফাতেমা হেরেন, সহকারী অধ্যাপক মাকসুদা বেলী, প্রথম আলো প্রতিনিধি নেছারউদ্দিন আহমেদ, কলাপাড়া বন্ধুসভার সভাপতি মোস্তফা জামান, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল রনি, উপদেষ্টা স্থপতি ইয়াকুব খান, হেমায়েত লিটন, তানজিল জয়, জেমস জানিব, গণমাধ্যমকর্মী এস এম আলমগীরসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।

