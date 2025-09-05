চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
উপস্থাপনা সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও সমান জরুরি
‘উপস্থাপনা শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রের জন্য নয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্যও সমান জরুরি। ভালো উপস্থাপনা একজন মানুষকে আত্মবিশ্বাসী ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলে।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উপস্থাপনা–বিষয়ক কর্মশালায় বক্তারা এ কথা বলেন। গত ৩০ আগস্ট বিকেলে জেলা শহরের শহীদ সাটু হল মার্কেটের প্রমিত কার্যালয়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
মূল আলোচনায় সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘উপস্থাপনার জন্য শুধু বক্তব্য মুখস্থ করে বললেই হবে না; বরং সেটি শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে হবে। এ জন্য বক্তাকে সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে, সঠিক কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করতে হবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেহভঙ্গির সঠিক ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজনে ভিজ্যুয়াল উপকরণের সাহায্য নিতে হবে।’
উপস্থাপনার আগে পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া ও বক্তব্যকে সঠিকভাবে সাজানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে আরাফাত মিলেনিয়াম আরও বলেন, ‘বক্তা যদি শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে না পারেন, তবে উপস্থাপনা প্রাণবন্ত হয় না। তাই শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী বক্তব্যে পরিবর্তন আনতে হবে।’
স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ জানান, উপস্থাপনা বিষয়ে নতুন নতুন কৌশল শিখেছেন এবং এগুলো ভবিষ্যতে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারবেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এমন আয়োজন নিয়মিত হলে সবার দক্ষতা আরও বাড়বে।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আজিজুর রহমান ও আনোয়ার হোসেন, সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, বইমেলা সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, শাকিল হোসেন, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদী, আমিরুল মোমেনীন, সাজ্জাদ হোসেনসহ অনেকে।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা