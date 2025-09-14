‘ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়বে এই তরুণ মেধাবীরাই’

‘ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়বে এই তরুণ মেধাবীরাই’
রাজশাহীর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়াম ১২ সেপ্টেম্বর মুখর হয়ে ওঠে কৃতী শিক্ষার্থীদের পদচারণে। প্রথম আলো ও শিখো আয়োজিত ‘জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা ২০২৫’–এ অংশ নিতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে সকাল থেকেই ভিড় জমে হাজারো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকের।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রবেশপথে বিশেষ বুথ থেকে শিক্ষার্থীরা সংগ্রহ করে ক্রেস্ট, নাশতা ও আমন্ত্রণপত্র। রাজশাহীর প্রতিটি উপজেলা থেকে শিক্ষার্থীরা দলে দলে যোগ দেয় এই মহোৎসবে। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবার রাজশাহীতে তিন হাজারের বেশি কৃতী শিক্ষার্থী নিবন্ধন করে।
দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও নাচ-গানের মধ্য দিয়ে সময় উপভোগ করে। ভ্যাপসা গরমের মধ্যেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ‘জিপিএ-৫ পাওয়া একটি বড় অর্জন, তবে তার চেয়েও বড় দায়িত্ব হলো ভালো মানুষ হওয়া। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়বে এই তরুণ মেধাবীরাই।’
অভিভাবক ও অতিথিরা শিক্ষার্থীদের সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেন। তাঁরা আশা করেন, শিক্ষার্থীরা শুধু ভালো ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং সমাজ, দেশ ও মানবতার কল্যাণে নিজেদের যোগ্যতা কাজে লাগাবে।
অনুষ্ঠান শেষে সবাই নতুন উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।