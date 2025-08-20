বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নিয়ে ‘লাল নীল দীপাবলি’

জামালপুর বন্ধুসভা
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত নিয়ে ‘লাল নীল দীপাবলি’
অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ রচিত ‘লাল নীল দীপাবলি’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে জামালপুর বন্ধুসভা। ১৫ আগস্ট বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বইটিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে রয়েছে ২৮টি অধ্যায়। নান্দনিক গদ্যে উপস্থাপিত বইটি পড়লে যে কেউ জানতে পারবে না জানা আগেকার দিনের বাংলা সাহিত্যের রদবদলের ইতিহাস। কিশোরদের জন্য লেখা হলেও বইটি সহায়ক হতে পারে ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত যে কারও।
লেখক হুমায়ুন আজাদের নামকরণ করা শিরোনামসমূহ ‘প্রথম প্রদীপ: চর্যাপদ’, ‘লোকসাহিত্য বুকের বাঁশরি’, ‘গদ্য: নতুন সম্রাট’, ‘মনসামঙ্গলের নীল দুঃখ’, ‘কবিতা: অন্তর হতে আহরি বচন’, ‘নাটক: জীবনের দ্বন্দ্ব’, ‘উপন্যাস: মানুষের মহাকাব্য’। সত্যিই শুনতেই কেমন জানি অন্য রকম লাগে, বইটি পড়তে পাঠকসমাজকে আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়।
পাঠচক্রের আসরে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সাংগঠনিক কামরুল ইসলাম, বন্ধু জিনেদিন জিদান, মহশিন কাকন, পলি নাসির, রওশন বিপ্লবী, জোবাইর আদিল, নুসরাত শৈলী, সিয়াম আহম্মেদ, ম্যাশ চৌধুরীসহ অন্য বন্ধুরা।
বন্ধু, জামালপুর বন্ধুসভা