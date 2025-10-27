কার্যক্রম

একটি ভালো কাজ

অরূপ কুমার সরকারের পাশে মানবিক হাত

লেখা:
অভিজিৎ ঘোষ
পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধুসভার একটি ভালো কাজছবি: বন্ধুসভা

পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়নরত ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পরিচিত মুখ অরূপ কুমার সরকার। তিনি দীর্ঘদিন কলেজের সামনে ছোট্ট একটি দোকান পরিচালনা করে আসছেন। এর স্বল্প আয় দিয়ে মা-বাবা ও ছোট্ট বোন নিয়ে কোনোরকমে জীবন অতিবাহিত করছেন।

পাঁচ বছর আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পান অরূপ কুমার সরকার। এরপর থেকেই ইনজুরিতে ভুগছেন। এক বছর পাবনায় এবং ছয় মাস রাজশাহীতে চিকিৎসা নিয়েছেন। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। অসুস্থতা নিয়েও দোকানের কাজ করে যাচ্ছেন।

সর্বশেষ তিনি রাজশাহী পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। চিকিৎসক তাঁকে পায়ের শিরায় অস্ত্রোপচার করাতে বলেন। অস্ত্রোপচার করাতে দেড় লাখ থেকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা প্রয়োজন। অরূপ কুমার সরকারের আর্থিক অবস্থা বেহাল। তাঁর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব না। তিনি জানান, আগামী জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে অস্ত্রোপচার করাতে হবে।

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে চিকিৎসা বাবদ অরূপ কুমার সরকারকে নগদ অর্থসহায়তা করেছে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধুসভা। ২৫ অক্টোবর এই সহায়তা তাঁর হাতে তুলে দেন বন্ধুসভার বন্ধুরা।

সভাপতি, পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধুসভা

