গোবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে শরৎচন্দ্রের ‘বিলাসী’
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিলাসী’ ছোটগল্প নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে গোবিপ্রবি বন্ধুসভা। ২২ আগস্ট বিকেলে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
ন্যাড়ার জবানবন্দিতে বলা এ গল্পে উঠে এসেছে মৃত্যুঞ্জয় নামের এক উদার কিন্তু দুর্ভাগা মানুষের জীবনকথা। সমাজের নানা অপবাদ, জাতপাতের সংকীর্ণতা ও আত্মীয়স্বজনের অবিচারের শিকার হয়েও মৃত্যুঞ্জয় নিজের মতো করে মানবিক থাকতে চেয়েছিল।
সাপুড়ে-কন্যা বিলাসীর সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠা মৃত্যুঞ্জয় পরে তাকে বিবাহ করলে শুরু হয় সামাজিক বিদ্বেষ। একসময় তারা গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিলেও, সাপ ধরার জীবনে জড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয় সাপের কামড়ে প্রাণ হারায় এবং বিলাসীও আত্মহননে বাধ্য হয়।
পাঠচক্রে উপস্থিত বন্ধুরা বিলাসী গল্পের এমন করুণ প্রেমকাহিনি, কুসংস্কার, জাতপাতের বিভেদ ও অমানবিকতার নির্মম প্রতিচ্ছবি নিয়ে আলোচনা করেন।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, গোবিপ্রবি বন্ধুসভা