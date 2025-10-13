নতুন সদস্যদের নিয়ে ঝিনাইদহ বন্ধুসভার বিশেষ কর্মশালা

নতুন সদস্যদের নিয়ে ঝিনাইদহ বন্ধুসভার বিশেষ কর্মশালা
ঝিনাইদহ বন্ধুসভার উদ্যোগে নতুন সদস্যদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে ভাবনা বিনিময় কর্মশালা ও শপথবাক্য পাঠ কর্মসূচি। ১০ অক্টোবর সকাল ১০টায় প্রতিভাস স্কুলে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতে সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সংগঠনের লক্ষ্য, আদর্শ ও মূল্যবোধ তুলে ধরেন। কর্মশালার মূল পর্ব সঞ্চালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক ফারদিন আহম্মেদ।
কর্মশালায় নতুন সদস্যরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের ভাবনা ব্যক্ত করেন; বন্ধুসভা থেকে প্রত্যাশা এবং সমাজ পরিবর্তনে নিজেদের ভূমিকা। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
শেষ দিকে সভাপতি বিপাশা আহমেদ নতুন সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান। বন্ধুরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন বন্ধুসভার আদর্শ, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বজায় রেখে সমাজের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার।
সহসভাপতি, ঝিনাইদহ বন্ধুসভা