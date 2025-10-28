একটি ভালো কাজ
গোবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে মসজিদে কোরআন শরিফ প্রদান
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে কোরআন শরিফ প্রদান করেছে গোবিপ্রবি বন্ধুসভা। ধর্মীয় চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ২৪ অক্টোবর এ কার্যক্রম করা হয়।
বন্ধুসভার সদস্যরা জানান, ‘ভালো কাজের অংশীদার’ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে তাঁরা সব সময় ইতিবাচক ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে আগ্রহী। কোরআন শরিফ প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় অনুরাগ, নৈতিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ আরও গভীর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা