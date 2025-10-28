বইপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দিল পাবনা বন্ধুসভা

একটি ভালো কাজ
বইপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দিল পাবনা বন্ধুসভা
প্রতিবছরের মতোই এবারও কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ করেছে পাবনা বন্ধুসভা। ‘ভালো কাজ করি, সমাজ বদলাই’ স্লোগানে তারা এবার বেছে নিয়েছে বই পড়াকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ।
বছরের শুরু থেকেই এ পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়, পাবনা জেলার তিনটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—পাবনা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইমাম গাজ্জালী স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বই পড়া শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হবে।
এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ৩টি বিদ্যালয়ের মোট ১০ জন বইপড়ুয়া শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি এবং বইয়ের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলা।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইমাম গাজ্জালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সুরাইয়া সুলতানা, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক শিবজিত নাগ, শিক্ষক ইমরান কবির ও ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশেদুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পাবনা বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন পাবনা বন্ধুসভার সভাপতি নাহিদুজ্জামান নাহিদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ, বন্ধু মিতুসি, সেঁজুতি সান্যাল, আবু সোলাইমানসহ আরও অনেকে।