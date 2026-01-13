ঝিনাইদহ বন্ধুসভার সাংগঠনিক সভা
বার্ষিক মূল্যায়ন ও ২০২৬ সালের পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেছে ঝিনাইদহ বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ৩ জানুয়ারি প্রতিভাস স্কুলে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপদেষ্টারা ২০২৫ কার্যনির্বাহী কমিটিতে সফলভাবে দায়িত্ব পালনকারী নেতাদের মূল্যায়ন করেন। পাশাপাশি সব অর্জনের জন্য প্রশংসা এবং ঝিনাইদহ বন্ধুসভার ব্যতিক্রমী ভালো কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ প্রদান করেন।
শেষে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা আজাদ রহমান ২০২৫ কার্যনির্বাহী কমিটির বিলুপ্তি ঘোষণা এবং ২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।
সভাপতি, ঝিনাইদহ বন্ধুসভা