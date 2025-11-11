যশোর বন্ধুসভা
বন্ধুসভা সুনাগরিক তৈরি করে
‘সংগঠন করে মানুষ নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তোমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা অনেক ভাগ্যবান। বন্ধুসভা প্লাটফর্মে যুক্ত আছ। ক্রমাগত নিজেদের সমৃদ্ধ করো। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সুনাগরিক হয়ে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হও।’
যশোরে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে বন্ধুদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহজাহান কবির। ‘সত্য সাহসে অপরাজেয় বন্ধুত্ব’ স্লোগানে ১১ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো যশোর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
স্বাগত বক্তব্যে যশোর বন্ধুসভার সহসভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘যাঁরা বন্ধুসভা করেন, তাঁরা বিশুদ্ধ মানুষ হিসেবে তৈরি হন। বন্ধুসভায় যেসব বন্ধু আছেন, তাঁরা ভালো ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ভালো অনুভূতি হয়। আত্মতৃপ্তি হয়।’
পরিচয় পর্বের পর একে একে উপস্থিত বন্ধুরা বন্ধুসভাকে ঘিরে তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। গান পরিবেশন করেন বন্ধু আবির আহসান। কবিতা আবৃত্তি করেন ম্যাগাজিন সম্পাদক মনিরা খাতুন। সঞ্চালনা করেন বইমেলা সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।
যশোর বন্ধুসভার উপদেষ্টা মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘মুঠোফোনে আবদ্ধ হয়ে থাকার এই যুগে যেসব বন্ধু বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত আছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা। বন্ধুসভা এমন একটি সংগঠন যারা একটি মানুষকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করে।’
সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়্যাত ফেরদৌস বলেন, ‘বন্ধুসভা সুনাগরিক তৈরি করে। আর সুনাগরিকেরা কখনো দেশের ক্ষতি করে না।’
যশোর বন্ধুসভার সঙ্গে ২৭ বছর ধরে যুক্ত আছেন লিটন হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা যারা ভালো মানুষ, তারা ভালো কাজের সঙ্গে যুক্ত হই। আর ভালো মানুষের দ্বারা দেশ ও জাতির কোনো ক্ষতি হয় না।’
কেক কাটার মধ্য দিয়ে বন্ধুসভার জন্মদিন উদ্যাপনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু নুরুন্নবী, নাসরিন শিরিন, জাহানারা জ্যোতি, লাকি রানী কাপুরিয়া প্রমুখ।