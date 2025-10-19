পিরিয়ড নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন

একটি ভালো কাজ
পিরিয়ড নিয়ে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন
সমাজে পিরিয়ড নিয়ে লজ্জা ও ভুল ধারণাগুলো দূর করা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরতে পিরিয়ড নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ‘পিরিয়ড: লজ্জা নয়, জানার বিষয়’ স্লোগানে ১৯ অক্টোবর কাশিপুর আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এই ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’–এর অংশ হিসেবে সচেতনতামূলক এই ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। এতে বিদ্যালয়ের প্রায় ১২০ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এ সময় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট ও বিনা মূল্যে স্যানিটারি প্যাড বিতরণ করা হয়।
এর আগে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকির সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন কাশিপুর আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফরিদা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, ‘প্রথম আলো ও বন্ধুসভাকে ধন্যবাদ, এমন সাহসিকতামূলক প্রচারণার জন্য। আশা করি, শিক্ষার্থীরা আজকের শিক্ষাগুলো কাজে লাগাতে পারবে।’
দৈনিক সংবাদের জেলা প্রতিনিধি আফসানা মুন পিরিয়ড চক্রের স্বাভাবিকতা, হরমোনের ভূমিকা, ভুল ধারণা, কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে—এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ ছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের সঠিক নিয়ম, চার থেকে ছয় ঘণ্টা পরপর তা পরিবর্তনের গুরুত্ব ও ব্যবহৃত প্যাডের সঠিক নিষ্পত্তির পদ্ধতি বলেন।
আফসানা মুন বলেন, ‘মাসিক কোনো গোপনীয় বিষয় নয়, এটি জীবনের অংশ। আমরা দেখেছি, সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেক মেয়ে ভুল ধারণা নিয়ে বড় হচ্ছে। এই ক্যাম্পেইনগুলো তাদের জন্য সহায়তার প্রথম ধাপ।’
প্রতিক্রিয়ায় এক শিক্ষার্থী বলে, ‘আগে এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের খুব সংকোচ হতো। কিন্তু আজকের আলোচনার পর বুঝতে পেরেছি যে এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি শারীরিক প্রক্রিয়া। এখন আমরা অনেক বেশি সচেতন ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।’
নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘এই ক্যাম্পেইন শুধু শিক্ষার্থীদের নয়; বরং তাদের পরিবার ও সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যেও ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে।’
সভাপতি নয়ন আহমেদ বলেন, ‘কিছু বাধা উপেক্ষা করে এমন সাহসিকতামূলক প্রচারণা করতে পেরেছি। এটাই আমাদের সফলতা।’
প্রচারণা শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাঁচজনকে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার ম্যাগাজিন ‘পাললিক’ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অর্পিতা হোসেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নূর, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক ইমরান নাজির, বন্ধু সাদিয়া আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা