শিক্ষা হোক সবার: রিয়া মনির স্বপ্নের সারথি বন্ধুসভা

শিক্ষা হোক সবার: রিয়া মনির স্বপ্নের সারথি বন্ধুসভা
কক্সবাজারের নাজিরার টেক মোস্তাক পাড়ার বাসিন্দা রিয়া মনি চার ভাইবোনের একজন। বাবা পেশায় চায়ের দোকানি। সীমিত আয়ের এই পরিবারে প্রতিদিনের জীবনযাপনই যেখানে কষ্টসাধ্য, সেখানে সন্তানের পড়ালেখার খরচ চালানো স্বল্প আয়ের বাবার পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ।
রিয়া মনি সদ্য নবম শ্রেণির পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জন করে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে পারিবারিক আর্থিক সংকটের কারণে পড়ালেখা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। কক্সবাজার সমিতি পাড়ায় কোনো সরকারি বিদ্যালয় না থাকায় তাকে উপকূলীয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতন নামের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে হয়। ওই বিদ্যালয়ের ভর্তি ফি ও মাসিক বেতন তুলনামূলক বেশি। ফলে রিয়া দশম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারেনি এবং পরিবার থেকে পড়ালেখা বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছিল।
তবে রিয়া মনির পড়ালেখার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি। ভালোভাবে পড়াশোনা করে ভবিষ্যতে নিজেকে গড়ে তুলতে চায়। তার এই ইচ্ছা ও বাস্তবতার সংকটের কথা জানতে পেরে এগিয়ে এসেছে কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা।
বন্ধুসভার সদস্যদের উদ্যোগে রিয়া মনির ভর্তি ফি পরিশোধ করে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই–খাতা ও অন্য শিক্ষাসামগ্রী কিনে দেওয়া হয়। শুধু তা–ই নয়, পুরো বছরের মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি ও ফরম পূরণের খরচ বহনের আশ্বাস দেন বন্ধুরা।
কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার সদস্যরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করে রিয়া মনির পড়ালেখার দায়িত্ব নেন। তাঁরা সমাজে দরিদ্রতার কারণে পিছিয়ে পড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করে তাদের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এ উদ্যোগ মানবিকতা, সহমর্মিতা ও শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মনে করেন বন্ধুরা। কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদুল আমিন এবং পাঠাগার ও পাঠ্যক্রম সম্পাদক সাবিনা ইয়াসমিন।