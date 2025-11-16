নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা
বন্ধুসভার ভালো কাজ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে
‘সত্য সাহসে অপরাজেয় বন্ধুত্ব’ স্লোগানে নারায়ণগঞ্জে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপিত হয়েছে। ১৪ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার বিশেষ প্রকাশনা ‘আলোকের যাত্রী’ দেয়ালিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সামিয়া আহমেদের সঞ্চালনায় সভাপতি নয়ন আহমেদ বলেন, ‘বন্ধুদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার জন্য আমরা এই দেয়ালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। “আলোকের যাত্রী” আমাদের তারুণ্যের ভাবনা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতিচ্ছবি। আশা করি, আগামীতে নতুন কমিটি এই ধারা বজায় রাখবে এবং আরও নতুনত্ব নিয়ে দেয়ালিকা প্রকাশ করবে।’
আলোচনা পর্বে বক্তারা প্রথম আলো বন্ধুসভার কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জয়গোবিন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি কাজী তানভীর হাসান বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা তরুণদের মননে প্রগতিশীল চেতনার বীজ বুনে দিচ্ছে, যা একটি আলোকিত সমাজ গঠনে অপরিহার্য।’
উপদেষ্টা ভবানি শংকর রায় বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রতিটি ভালো কাজই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখছে। তারুণ্যের শক্তি আর বন্ধুত্বের বন্ধনে বিশ্বাসী বন্ধুসভার বন্ধুরা।’
উপদেষ্টা রফিউর রাব্বি বলেন, ‘নিয়মিত পাঠচক্র আয়োজন করতে হবে। পাঠচক্রের মাধ্যমে শেখার ও লেখার আগ্রহ বাড়বে। আজকের দেয়ালিকা যেমনই হোক না কেন, আগামীতে নতুন দেয়ালিকা তৈরিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।’
আরও বক্তব্য দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা এ বি সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ইউসুফ কবির, কার্যনির্বাহী সদস্য খায়রুজ্জামান, হাসানুজ্জামানসহ অন্য বন্ধুরা। কবিতা আবৃত্তি করেন উপদেষ্টা ভবানি শংকর রায়, সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম ও বন্ধু এস এ বিপ্লব।
আলোচনা শেষে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মাজেদা আক্তার, বন্ধুসভার উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অর্পিতা হোসেন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক জেসমিন আক্তার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল হান্নান, বন্ধু মো. আকাশ, আল ইমরান, সাদিয়া আক্তার, শব্দ আক্তার, দীপ্ত ও অন্যান্য বন্ধুরা।
সাংস্কৃতিক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা