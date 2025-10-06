বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে শাবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্র

বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে শাবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্র
প্রথম আলোর পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে গঠিত অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বন্ধুসভা। গঠনতন্ত্রে বন্ধুসভার পরিচয়, মূলনীতি, নিয়মশৃঙ্খলা, কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি এবং বন্ধুদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ রয়েছে।
গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুম অ্যাপে বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র নিয়ে পাঠচক্র করে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। সঞ্চালনা করেন প্রচার সম্পাদক সাবিনা আক্তার।
সাবিনা আক্তার বলেন, গঠনতন্ত্র হচ্ছে বন্ধুসভার কার্যক্রম পরিচালনার মূল ভিত্তি। এই গঠনতন্ত্র পাঁচটি অনুচ্ছেদে ভাগ করা। গঠনতন্ত্র মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর করা হয়।
সভাপতি শাফিনুর ইসলাম সদস্যপদ, কার্যক্রম ও সংগঠনের কাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেকে উচ্চ মূল্যবোধসম্পন্ন ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। নিজের মেধা, শ্রম ও শিক্ষা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা। এ ছাড়া স্বেচ্ছাসেবার মধ্য দিয়ে দেশ এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করা।’