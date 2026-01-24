কার্যক্রম

জামালপুর বন্ধুসভা

জামালপুরে উষ্ণতার উপহার

লেখা:
নুসরাত শৈলী
শহরের মুকুন্দবাড়ি এলাকায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মধ্যে জামালপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে কম্বল বিতরণ
আমাদের চারপাশে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছেন, যাঁদের শীত নিবারণের মতো সামর্থ্য নেই। সেই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর প্রয়াস হিসেবে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে জামালপুর বন্ধুসভা। প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় ২৩ জানুয়ারি সকালে শহরের মুকুন্দবাড়ি এলাকায় শীতার্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন বন্ধুরা।

বন্ধুদের হাত থেকে কম্বল উপহার পেয়ে খাদেজা বেগম (৭০) আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আইতের বেলা ঠান্ডায় ঘুমাবার পাইলাম না, এহন আরামে ঘুমামু।’

ছবুর উদ্দিন (৮০) শ্বাসকষ্টের রোগী। শীতের সময় তাঁর শারীরিক সমস্যার তীব্রতা বেড়ে যায়। শীতবস্ত্র পেয়ে তিনি বলেন, ‘পুরা আইত কাশ হয়। এহন কম্বল পাইলাম, আইতে শান্তিতে থাকমু।’

কর্মসূচিতে উপস্থিত অতিথি ও বন্ধুসভার সদস্যরা জানান, সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রথম আলো ট্রাস্ট ও বন্ধুসভার মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলোর জামালপুর প্রতিনিধি আব্দুল আজিজ, বন্ধুসভার উপদেষ্টা নাজমুল ইসলাম, সভাপতি অন্তরা চৌধুরী, সহসভাপতি আসাদুজ্জামান অপূর্ব, সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির হামজা, সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল মিয়া, সহসাংগঠনিক সম্পাদক বাকি বিল্লাহ, দপ্তর সম্পাদক নাহিদুল হাসান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক নুসরাত শৈলী, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাসবির রহমান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক জোবাইর আহম্মদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক মো. হৃদয় ও বইমেলা সম্পাদক নাইমুল শাকিল।

পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা

