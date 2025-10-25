নোয়াখালী বন্ধুসভার একটি বর্ণ, একটি স্বপ্ন

একটি ভালো কাজ
নোয়াখালী বন্ধুসভার একটি বর্ণ, একটি স্বপ্ন
‘আন্নেগো দেয়া এই বই দি আঁর নাতির হড়ালেয়া শুরু ওইবো। মা–বাপহারা আঁর ৫ বছরের নাতি বই–খাতা দেখলেই খুশি হয়ে যায়।’ প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নোয়াখালী বন্ধুসভার ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচিতে কথাগুলো বলছিলেন ৫ বছর বয়সী শিশু নাফিসের নানি।
২৪ অক্টোবর ‘একটি বর্ণ, একটি স্বপ্ন’ শিরোনামে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বল্প আয়ের পরিবারের শিশুদের মধ্যে আদর্শলিপি, অঙ্ক শেখার বই, আরবি শেখার বই, ইংরেজি বর্ণমালার বই ও ছড়ার বই বিতরণ করেন বন্ধুরা।
সন্তানের হাতে বই দেখে অভিভাবক সালেহা বেগম বলেন, ‘বই এগুন হাই হোলাহাইনের লগে আমরাও খুশি। আন্নেগা লাই দোয়া করি। আল্লাহ আন্নেগো রে সব সময় মানুষের পাশে থাকার তৌফিক দিক।’
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছয়ানী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মির হোসেন। তিনি বলেন, ‘নোয়াখালী বন্ধুসভার এই ভালো কাজের সঙ্গে থাকতে পেরে আনন্দিত অনুভব করছি। এভাবে জ্ঞানের বাহক বই একসময় আমাদের সমাজকে অন্ধকার থেকে বের করে আনবে।’
ছয়ানী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, ‘এই পিছিয়ে পড়া শিশুগুলোর জ্ঞান অর্জনের যাত্রা আপনাদের দেওয়া বই দিয়ে শুরু। এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে! আপনাদের সব সময় সাধুবাদ জানাই।’
ছয়ানী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নবী চৌধুরী বলেন, ‘একটি বর্ণ একটি স্বপ্ন’ কথাটি অনেক গভীর অর্থ বহন করে। আপনাদের দেওয়া বই থেকে অ, আ, ক, খ শিখে এই শিশুগুলো একসময় সমাজে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে।’
শিশুশিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নোয়াখালী বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক সানি তামজীদ বলেন, ‘তোমরা যদি পড়াশোনা করো এবং আমাদের দেওয়া বই থেকে বর্ণমালা–ছড়া শিখে, জ্ঞান অর্জন করে ভালো মানুষ হও; তবেই আমরা স্বার্থক।’
স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন টিম অব ভলান্টিয়ারের সার্বিক সহায়তায় নোয়াখালী বন্ধুসভা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে। টিম অব ভলান্টিয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি দুর্জয় ভৌমিক বলেন, ‘বন্ধুসভা সব সময় ব্যতিক্রম ধরনের কাজের উদ্যোগ নেয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে। এই উদ্যোগগুলো প্রশংসনীয়।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালী বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মো. শিমুল, দপ্তর সম্পাদক নয়ন চন্দ্র কুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য জুনাইন কাওসার, বন্ধু শান্ত চন্দ্র দেসহ আরও অনেক।
দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক, নোয়াখালী বন্ধুসভা