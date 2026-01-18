কার্যক্রম

দিনাজপুর বন্ধুসভা

বন্ধুসভার সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে

লেখা:
শুভজিৎ রায়
উপদেষ্টাদের সঙ্গে দিনাজপুর বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর সদস্যরাছবি: বন্ধুসভা

প্রথম আলো বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি মানবিকতা, দায়িত্ববোধ ও সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম। সমাজ ও দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনে বন্ধুসভা সারা দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বন্ধুসভার সদস্যদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে।

দিনাজপুর বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর প্রথম সাংগঠনিক সভায় বন্ধুদের উদ্দেশে এ কথা বলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা শাজাহান সাজু। ১৬ জানুয়ারি বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং বন্ধুদের সৃজনশীল ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার পরামর্শ দেন।

ছবি: বন্ধুসভা

সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি সম্ভাব্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মসূচি এবং সংগঠনের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় উঠে আসে। উপস্থিত বন্ধুরা তাঁদের মতামত ও প্রস্তাব তুলে ধরেন।

উপস্থিত ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, বন্ধুসভার উপদেষ্টা শৈশব রাজুসহ অন্য বন্ধুরা। সবাই মিলে একত্র হন নতুন দায়িত্বভার নিয়ে সংগঠনকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে। বন্ধুরা বছরজুড়ে কার্যকর ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

প্রশিক্ষণ সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা

