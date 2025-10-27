ধূমপানমুক্ত নড়াইল গড়তে বন্ধুসভার প্রচারাভিযান

একটি ভালো কাজ
ধূমপানমুক্ত নড়াইল গড়তে বন্ধুসভার প্রচারাভিযান
ধূমপানমুক্ত নড়াইল গড়ার প্রত্যয়ে ব্যতিক্রমধর্মী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান করেছে নড়াইল বন্ধুসভা। ‘ধূমপান নয়, আপেল খান—সুস্থ থাকুন’ স্লোগানে ২৫ অক্টোবর শহরের বিভিন্ন স্থানে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
এদিন ৪০ জন ধূমপায়ী ব্যক্তিকে ধূমপানবিরোধী সচেতনতা প্রদান করা হয় এবং তাঁদের হাতে আপেল তুলে দেন বন্ধুরা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম করেন বন্ধুরা।
প্রচারাভিযানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা। তাঁরা বলেন, ‘ধূমপান শুধু একজনের নয়, আশপাশের মানুষেরও ক্ষতির কারণ। সমাজের প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব ধূমপান ত্যাগ করা এবং অন্যদেরও সচেতন করা। একজন ধূমপায়ীকে ধূমপান ছাড়াতে পারা মানে একটি পরিবারকে রক্ষা করা। তাই এই উদ্যোগকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।’
একজন শিক্ষাবিদ বলেন, ‘ধূমপান একটি নীরব ঘাতক। আমরা চাই নড়াইল হোক একটি সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত জেলা। আজকের এই ছোট্ট পদক্ষেপ সেই বৃহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথে আমাদের প্রথম ধাপ।’
সভাপতি, নড়াইল বন্ধুসভা