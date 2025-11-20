দিনাজপুর বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
সাংগঠনিক বৈঠক করেছে দিনাজপুর বন্ধুসভা। ১৮ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো দিনাজপুর অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে আসন্ন ২৮ নভেম্বর প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দিনাজপুর জেলার গুণীজনদের সম্মানে আয়োজিত সুধী সমাবেশ উপলক্ষে প্রস্তুতি, দায়িত্ব বণ্টন ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক।
প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম বলেন, ‘বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি আমাদের সবার ভালোবাসার জায়গা। সুধী সমাবেশের মতো আয়োজনের মাধ্যমে আমরা গুণীজনদের সম্মান জানাতে পারব বলে খুব আনন্দিত। এই আয়োজন যেন সবার কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়, সেই লক্ষ্যেই আমরা এগিয়ে যাব।’
বন্ধুসভার সদস্যরা সমাবেশকে সফল করে তুলতে নিজেদের দায়িত্ব ও করণীয় নির্ধারণ করেন। সবাই একমত হন এই আয়োজন যেন জেলার গুণী মানুষদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি তরুণদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে।
বৈঠক শেষে দিনাজপুর বন্ধুসভার জন্য ছিল এক আনন্দঘন মুহূর্ত। প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বন্ধুসভার ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির সেরা ১০ বন্ধুসভায় ছিল দিনাজপুর বন্ধুসভা। সেটির সম্মাননা দেওয়া হয় ঢাকায় বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে। বৈঠকে সম্মাননা স্মারকটি দিনাজপুর প্রথম আলোর প্রতিনিধির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি সাইদ হাসান স্মারকটি দিনাজপুর বন্ধুসভার বর্তমান কমিটির হাতে তুলে দেন। তিনি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সেই বিশেষ আয়োজনে দিনাজপুর বন্ধুসভার পক্ষ থেকে সম্মাননাটি গ্রহণ করেছিলেন।
এই সম্মাননা দিনাজপুর বন্ধুসভার ধারাবাহিক ভালো কাজের প্রতিফলন এবং আগামী দিনগুলোয় আরও সক্রিয়ভাবে সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে বিশ্বাস করেন বন্ধুরা।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি শবনম মুস্তারিন, সহসভাপতি আরিয়ানা চৌধুরী, দীপু রাম রায়, সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চন্দ্র অধিকারী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সিংহ, শুভজিৎ রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব রায়, দপ্তর সম্পাদক আল আবিক আবসার, পাকচক্র ও পাঠাগার সম্পাদক মুনিরা শাহনাজ চৌধুরী, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক বিথী রায়, ম্যাগাজিন সম্পাদক বীথি রাণী, বন্ধু রাকিব সরকার, দেব রায়, মোনায়েম হাসান, তাসনিম পৌষী, ইমন ইসলাম, হৃদয় চৌধুরী, ছাবেকুন নাহার, শ্রাবণ আসিফ, বিশাল আরফিনসহ অন্য বন্ধুরা।