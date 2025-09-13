নোবিপ্রবি বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোবিপ্রবি) বন্ধুসভা ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভবনসংলগ্ন নীল দিঘির পাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করেছে। এ সময় বনজ, ফলদ ও ঔষধি প্রজাতির ১৬টি চারা রোপণ করা হয়।
নোবিপ্রবি বন্ধুসভা গত বছর ৪০০টি আমগাছ রোপণ ও বিতরণ করেছিল। অধিকাংশ গাছ ইতিমধ্যে বেড়ে উঠেছে। এ বছর নতুন চারা রোপণের পাশাপাশি পূর্বে রোপণ করা গাছগুলোর বিশেষ পরিচর্যা, আগাছা পরিষ্কার ও খুঁটি প্রদানে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নোবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি আবু রায়হান, অর্থ সম্পাদক সানজিদ মুনতাসীর, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক ইতু রাণী, ম্যাগাজিন সম্পাদক রিপন দাশ, বন্ধু আসিফ ইকবাল, ফজল হাসান, সাইমুন ইসলাম, তুষার হাসান, আরাফাত হোসেন, স্বর্ণা রাণী দাশসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি আবু রায়হান বলেন, ‘প্রকৃতি আমাদের অস্তিত্বের অংশ। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ হোক। এ উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’
অর্থ সম্পাদক সানজিদ মুনতাসীর বলেন, ‘গাছ শুধু পরিবেশ রক্ষা করে না, মানুষের মনকেও প্রশান্তি দেয়। ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েই আমরা এগোচ্ছি।’
সভাপতি, নোবিপ্রবি বন্ধুসভা